При опрокидывании БТР в ущелье в Абхазии погибли трое российских военных

В Южном военном округе сообщили о гибели трех российских военных, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел 18 января, когда колонна боевой техники с горного полигона Цабал направлялась в пункт постоянного размещения в Абхазии.

«…БТР-80 опрокинулся в ущелье. В результате ДТП трое военнослужащих погибли», — говорится в заявлении.

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Уточняется, что еще двое военнослужащих, пострадавших в результате инцидента, были доставлены на вертолетах в окружной военный госпиталь.

Ранее при авиаударе коалиции в Сирии погибли россияне.