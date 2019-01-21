В Балтийское море вошли два эсминца США

Эсминец ВМС США USS Carney в проливе Босфор на пути к Черному морю, 5 января 2018 года Yoruk Isik/Reuters

Российский Национальный центр управления обороной проинформировал, что в южную часть Балтийского моря вошли эсминцы американских ВМС «Грейвли» и «Портер». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, силы Балтийского флота сопровождают суда Соединенных Штатов.

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«Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России «Бойкий» и «Сообразительный», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что эсминец США вошел в Черное море.