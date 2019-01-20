«Мечтать и плакать»: в сети высмеяли украинского эксперта за слова о войне с Россией
Пользователи социальных сетей высмеяли заявлению украинского политтехнолога Дмитрия Раимова об условиях начала войны с Россией, передает РИА «Новости».
Ранее Раимов заявил, что из-за газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Украиной якобы может начаться война.
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Комментаторы обратили внимание, что Украина никак не может определиться со статусом взаимоотношений с Россией.
«Так будет война, или вы уже пятый год воюете с Россией? Вы уж там определитесь», — написал один из пользователей.
«Вот несет, как метлой машет. План у Украины один — мечтать и плакать», — отметил другой.
При этом были и те, кто нашли в его словах «свою правду» и согласились с прогнозами эксперта.