«Настоящий провокатор»: в Совфеде ответили на призыв направить ракеты на Петербург

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал провокатором эстонского журналиста, который призвал разместить на территории Эстонии нацеленные на Санкт-Петербург ракеты, передает РИА «Новости».

«Эстонский гражданин Вахур Кооритс, призывая разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, по определению не может считаться журналистом. Это настоящий провокатор», — заявил Клинцевич.

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Он выразил надежду, что те, кто принимают решения в Эстонии, реально оценивают ситуацию.

«Вахур Кооритс даже не понимает, к чему могут привести его предложения в случае их реализации», — отметил Клинцевич.

Ранее эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить в Эстонии ракеты, которые способны поразить Санкт-Петербург.