«Настоящий провокатор»: в Совфеде ответили на призыв направить ракеты на Петербург
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал провокатором эстонского журналиста, который призвал разместить на территории Эстонии нацеленные на Санкт-Петербург ракеты, передает РИА «Новости».
«Эстонский гражданин Вахур Кооритс, призывая разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, по определению не может считаться журналистом. Это настоящий провокатор», — заявил Клинцевич.
Он выразил надежду, что те, кто принимают решения в Эстонии, реально оценивают ситуацию.
«Вахур Кооритс даже не понимает, к чему могут привести его предложения в случае их реализации», — отметил Клинцевич.
Ранее эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить в Эстонии ракеты, которые способны поразить Санкт-Петербург.