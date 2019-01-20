Нетаньяху отреагировал на авиаудары по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после авиаударов по Сирии заявил, что противодействие военному присутствию Ирана в Сирии является «постоянной политикой» страны, передает РИА «Новости».

«У нас есть постоянная политика — противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и нанести урон тем, кто пытается навредить нам», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Национальном центре управления обороной России подтвердили, что комплексы ПВО Сирии отразили атаку истребителей F-16 ВВС Израиля на международный аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска.