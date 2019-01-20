Пьяного украинского силовика взяли в плен в ДНР
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что в плен был взять украинский военнослужащий, передает Донецкое агентство новостей.
Отмечается, что украинский военный в одиночку приблизился к позициям Народной милиции, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Личные данные пленного, а также сведения о подразделении, в котором он служил, не сообщаются.
Ранее Киев просит освободить 19 украинцев, находящихся на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.