Пьяного украинского силовика взяли в плен в ДНР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/851/12107851/RIAN_3020485.HR-pic905-895x505-48542.jpg">

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что в плен был взять украинский военнослужащий, передает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что украинский военный в одиночку приблизился к позициям Народной милиции, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Реклама

Личные данные пленного, а также сведения о подразделении, в котором он служил, не сообщаются.

Ранее Киев просит освободить 19 украинцев, находящихся на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.