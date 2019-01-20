Израиль заявил о перехвате ракеты на Голанскими высотами

Израильская ПВО «Железный купол» перехватила ракету над Голанскими высотами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Некоторое время назад ракета была запущена по северной части Голанских высот и была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — говорится в заявлении военных.

Ранее сирийский военный источник сообщил, что система ПВО Сирии отразила атаку Израиля на юге страны. По его словам, ни одна из ракет не достигла цели.