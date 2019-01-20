В Турции экс-представителя Трампа обвинили в поддержке террористов

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил экс-спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России) Бретта Макгурка в поддержке терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что его анализ ситуации в Сирии ошибочен, а выпады в адрес Анкары являются «полным бредом» и продолжением пропаганды терроризма.

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«Турция спасла жизни сотен тысяч жителей Сирии, в том числе этнических арабов, курдов, ассирийцев и других. Вы пытаетесь вновь усилить подрывную деятельность террористов Рабочей партии Курдистана в регионе», — заявил Калын.

По его словам, этого сделать американской стороне не удастся.

Ранее сообщалось, что представитель президента США Дональда Трампа по борьбе с ИГ ушел в отставку.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России