В Турции экс-представителя Трампа обвинили в поддержке террористов
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил экс-спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России) Бретта Макгурка в поддержке терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что его анализ ситуации в Сирии ошибочен, а выпады в адрес Анкары являются «полным бредом» и продолжением пропаганды терроризма.
«Турция спасла жизни сотен тысяч жителей Сирии, в том числе этнических арабов, курдов, ассирийцев и других. Вы пытаетесь вновь усилить подрывную деятельность террористов Рабочей партии Курдистана в регионе», — заявил Калын.
По его словам, этого сделать американской стороне не удастся.
Ранее сообщалось, что представитель президента США Дональда Трампа по борьбе с ИГ ушел в отставку.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России