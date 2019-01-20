В Думе ответили на призыв эстонского журналиста направить ракеты на Петербург

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал слова эстонского журналиста, призвавшего к размещению на территории страны направленных на Санкт-Петербург ракет, передает РИА «Новости».

По мнению депутата, журналиста нужно проверить с медицинской точки зрения.

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«Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, все ли у него с головой в порядке. Ведь такие заявления, тем более звучащие от журналистского сообщества наших соседей они к нормальным взаимоотношениям не приведут», — отметил парламентарий.

Ранее эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить в Эстонии ракеты, которые способны поразить Санкт-Петербург.