На Украине призвали «сменить идеологию» для разрешения конфликта в Донбассе

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Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что для разрешения вооруженного конфликта в Донбассе необходимо сменить идеологию. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

По его словам, это необходимо, чтобы закончить войну.

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«Нужно выбирать другую идеологию, ту идеологию, которая вернет индустриализацию в страну, людей, отрасли, сделает Украину сильной», — сказал Мураев.

Он добавил, что в противном случае донбасский кризис никогда не прекратится.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили о минировании Вооруженными силами Украины (ВСУ) водохранилища в Донбассе.