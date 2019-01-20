На Украине назвали условие начала войны с Россией

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Украинский эксперт Дмитрий Раимов заявил, что из-за газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Украиной якобы может начаться война. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, война «начнется», если газопровод не будет построен.

Он также добавил, что Россия забудет об Украине после завершения постройки «Северного потока — 2».

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Раимов подчеркнул, что это очень хорошо для Киева и украинцев.

Ранее сообщалось, что на Украине оценили вероятность войны с Россией.