СМИ: США передали курдам современное оружие

<img src="//img.gazeta.ru/files3/89/11819089/AP_18094548670644-pic905-895x505-239.jpg">

Представители США передали силам самообороны сирийских курдов (YPG) в Манбидже современное оружие. Об этом сообщает Yeni Akit со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о современных противотанковых ракетных комплексов Javelin и TOW.

Как отмечается, спецподразделения Турции занимаются поисками этих комплексов.

Реклама

При этом турецкая военная операция в Манбидже была отложена из-за этих вооружений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил разорить Турцию из-за курдов.