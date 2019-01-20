СМИ: США передали курдам современное оружие
Представители США передали силам самообороны сирийских курдов (YPG) в Манбидже современное оружие. Об этом сообщает Yeni Akit со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о современных противотанковых ракетных комплексов Javelin и TOW.
Как отмечается, спецподразделения Турции занимаются поисками этих комплексов.
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При этом турецкая военная операция в Манбидже была отложена из-за этих вооружений.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил разорить Турцию из-за курдов.