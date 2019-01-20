В ЕП рассказали о «большой цене» за трусость ЕС в Сирии
Депутат Европарламента от партии зеленых Михель Раймон заявил, что ЕС придется дорого заплатить за трусливую беспринципность в Сирии. Об этом сообщает Standard.
По его словам, вторжение Турции на севере Сирии приведет к освобождению из тюрем сотен террористов ИГ (организация запрещена в России) из Евросоюза.
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Он также добавил, что эти террористы якобы вернуться в ЕС, после «вторжения» Турции.
Раймон подчеркнул, что Евросоюз остается безучастным к ситуации в Сирии.
Ранее СМИ рассказали, сколько займет вывод войск США из Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.