Аравийская коалиция нанесла серию ударов по столице Йемена
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла серию авиаударов по позициям повстанцев из движения «Ансар Алла» в столице Йемена. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Сане, в частности по местам запусков беспилотников.
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Как отмечается, это стало ответом на атаку против военной базы Аль-Анд в провинции Лахдж.
При этом правительство Йемена предупредило население страны перед началом атаки.
Ранее сообщалось, что СБ ООН проголосовал по размещению миротворцев в Йемене.