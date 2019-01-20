Секретный спутник США успешно выведен в космос

<img src="">

Секретный спутник Национального управления военно-космической разведки США успешно выведен в космос, передает ТАСС.

Об этом заявил вице-президент программы государственных и коммерческих полетов ULA Гэри Вентц.

По его словам, данное событие имеет критически важное значение для дальнейших миссий по обеспечению национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что частная американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила тяжелую ракету-носитель Delta IV Heavy с разведывательным спутником с космодрома в Калифорнии.