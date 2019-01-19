Военные США ликвидировали более 50 боевиков «Аш-Шабаб»

Военные США нанесли авиаудар по позициям боевиков группировки «Аш-Шабаб» в Сомали, сообщает Reuters.

Отмечается, что в результате атаки погибли более 50 участников группировки.

По данным военных, удар бы нанесен в субботу, 19 января, недалеко от города Джилиб в провинции Средняя Джубба. Они также уточнили, что удар был нанесен после того, как боевики совершили нападение на военных армии Сомали.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки на отель в Кении погиб 21 человек.

Группировка «Аш-Шабаб» в 2008 году была внесена США в список террористических организаций.