Военные США ликвидировали более 50 боевиков «Аш-Шабаб»
Военные США нанесли авиаудар по позициям боевиков группировки «Аш-Шабаб» в Сомали, сообщает Reuters.
Отмечается, что в результате атаки погибли более 50 участников группировки.
По данным военных, удар бы нанесен в субботу, 19 января, недалеко от города Джилиб в провинции Средняя Джубба. Они также уточнили, что удар был нанесен после того, как боевики совершили нападение на военных армии Сомали.
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Ранее сообщалось, что в результате атаки на отель в Кении погиб 21 человек.
Группировка «Аш-Шабаб» в 2008 году была внесена США в список террористических организаций.