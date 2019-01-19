На Камчатке военные выкинули в болото боеприпасов на 1,3 млн рублей

В одной из воинских частей Петропавловск-Камчатского региона военнослужащие выбросили в болото боеприпасы, чтобы создать видимость «качественно проведенных учений». Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в ведомостях по приказу заместителя командира воинской части было завышено число выданных боеприпасов.

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«Затем они [боеприпасы] были вывезены за пределы полигона и выброшены в болото», — говорится на сайте прокуратуры.

В отношении отдавшего приказ об утоплении боеприпасов офицера возбуждено уголовное дело.

В прошлом году сообщалось, что Тихоокеанский флот провел ракетные стрельбы в Охотском море.