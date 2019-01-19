СМИ: США нечего противопоставить российскому «Посейдону»

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Американский журналист Кайл Мизоками в своей статье для Foxtrot Alpha признал, что американским вооруженным силам нечего противопоставить российскому атомному подводному беспилотнику «Посейдон».

В материале подчеркивается, что обеспокоенность вызывают намерения ВВС России принять на вооружение 32 таких беспилотника. «Посейдоны» будут поровну распределены между Северным и Тихоокеанским флотом, уточняется в публикации.

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Как пишет автор, новые подводные беспилотники могут перемещаться без фиксации по GPS, а мощность боеголовки «Посейдона» составляет до 200 мегатонн, или 2 мегатонны.

«Но все же стоит помнить, что две мегатонны — это 2000 килотонн, а ядерный взрыв в Хиросиме составил всего 16 килотонн», — предупреждает Мизоками.

По данным портала, 32 «Посейдона» с ядерными боеголовками могут нанести огромный урон США и странам НАТО.

Ранее источник сообщил, что «Посейдон» будет поставлен на боевое дежурство.