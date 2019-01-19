В Крыму оценили предложение Меркель по Керченскому проливу
Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель высказался о предложении канцлера Германии Ангела Меркель о том, чтобы отправить европейских экспертов в район Керченского пролива. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что полуострову «скрывать нечего».
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«Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива», — подчеркнул Гемпель.
Предложение Меркель он назвал «вполне разумным и правильным» при условии, что немецкая и французская сторона готовы к конструктивному диалогу, а также предоставят объективную оценку ситуации в Крыму.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на предложения канцлера Германии по Керченскому проливу.