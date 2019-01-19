NI усомнился в современности российского Су-57

Технологии, примененные при создании российского истребителя пятого поколения Су-57являются устаревшими, утверждают авторы издания Natioanl Interest.

Несмотря на заявленную модернизацию, улучшения не играют большой роли, уверен автор. Даже с модернизацией Су-57 по-прежнему является нишевым, в основном, экспериментальным самолетом, который Россия не взяла на себя обязательство строить в большом объеме.

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Отмечается, что материал для радиолокационных навесов использовался и ранее. Lockheed Martin начал наносить подобное покрытие на навесы F-16 еще в 1980-х годах по программе Have Glass. Золотистые навесы также заметны на истребителях F-22 и F-35 производства США.

Также автор отмечает, что Су-57 не пойдет на пользу российской армии из-за своей дороговизны.