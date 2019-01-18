SANA: 20 человек погибли из-за авиаудара коалиции США в Сирии
В результате авиаудара американской коалиции по населенному пункту Багуз-Тахтани в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли минимум 20 человек, передает SANA со ссылкой на источники.
Сообщается, что среди погибших были женщины и дети.
Ранее сообщалось, что в Манбидже 16 человек погибли при взрыве смертника террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.