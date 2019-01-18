SANA: 20 человек погибли из-за авиаудара коалиции США в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/516/10862516/2017-08-17T082327Z_315167736_RC1BFC67E3F0_RTRMADP_3_MIDEAST-CRISIS-SYRIA-pic905-895x505-17546.jpg">

В результате авиаудара американской коалиции по населенному пункту Багуз-Тахтани в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли минимум 20 человек, передает SANA со ссылкой на источники.

Сообщается, что среди погибших были женщины и дети.

Ранее сообщалось, что в Манбидже 16 человек погибли при взрыве смертника террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.