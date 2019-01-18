Глава МИД Украины поддержал закон о прямых закупках оружия за рубежом

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Глава украинского МИДа Павел Климкин сообщил, что закупка оружия за рубежом откроет стране «абсолютно новые возможности», передает РИА «Новости».

По его словам, новый закон, который Верховная рада Украины приняла 17 января, позволит «серьезно усилить оборонные возможности» армии страны.

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«Этот закон…создает возможность, как в любых странах НАТО, просто покупать по понятной логике вооружение. Кстати, не только у США, есть нюансы. Мы сейчас ведем такие переговоры»,— сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия.