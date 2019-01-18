МИД: новая стратегия США по ПРО приведет к «звездным войнам»
МИД России назвал новый доклад Пентагона по противоракетной обороне (ПРО) возрождением программы «звездных войн» и призвал американскую администрацию «образумиться». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В российском МИДе попросили «администрацию США образумиться» и отказаться от «звездных войн».
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«Реализация этих замыслов неизбежно приведет к началу гонки вооружений в космическом пространстве, что будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности», — отметили в МИД.
Ранее сообщалось, что Китай выступил против новой стратегии США по ПРО.