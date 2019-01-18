Возбуждено дело после столкновения Су-34 над Японским морем
По факту столкновения двух Су-34 над Японским морем в ходе учебного полета возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Главного военного следственного управления СК России.
В ведомстве уточнили, что дело будет расследоваться по статье 351 УК России о нарушении правил полетов.
Реклама
Утром 18 января самолеты коснулись друг друга в воздухе, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.
Ранее в Минобороны уточнили данные о поисках летчиков Су-34.