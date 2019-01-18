Возбуждено дело после столкновения Су-34 над Японским морем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/81/12133081/RIAN_5489224.HR-pic905-895x505-92375.jpg">

По факту столкновения двух Су-34 над Японским морем в ходе учебного полета возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Главного военного следственного управления СК России.

В ведомстве уточнили, что дело будет расследоваться по статье 351 УК России о нарушении правил полетов.

Реклама

Утром 18 января самолеты коснулись друг друга в воздухе, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.

Ранее в Минобороны уточнили данные о поисках летчиков Су-34.