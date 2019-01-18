Минобороны уточнило данные о поисках летчиков Су-34

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В Министерстве обороны России не подтвердили данные об обнаружении второго летчика Су-34, который 18 января коснулся в воздухе другого самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По данным ведомства, прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика не нашла подтверждения.

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Самолеты коснулись друг друга в воздухе, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.

Ранее сообщалось об обнаружении второго пилота Су-34.