Минобороны уточнило данные о поисках летчиков Су-34
В Министерстве обороны России не подтвердили данные об обнаружении второго летчика Су-34, который 18 января коснулся в воздухе другого самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
По данным ведомства, прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика не нашла подтверждения.
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Самолеты коснулись друг друга в воздухе, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.
Ранее сообщалось об обнаружении второго пилота Су-34.