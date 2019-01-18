Путин согласился на предложение Меркель отправить экспертов к Керченскому проливу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту Владимиру Путину направить в Керченский пролив немецких специалистов, передает РИА «Новости».

Лавров добавил, что Путин согласился на предложение, но визит пока не состоялся.

Реклама

«Прошло уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем», — отметил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что провокации Киева в Керченском проливе связаны с приближающимися на Украине президентскими выборами.