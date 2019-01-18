Глава МИД ФРГ предложил расширить ДРСМД

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости расширить договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в данным договор следует добавить другие страны, в частности Китай.

Он также отметил, что государства, которые работают в этой сфере, должны быть вовлечены в новую форму международного контроля над вооружениями.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова у диалогу с США для спасения ДРСМД.