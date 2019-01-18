Спасатели обнаружили летчика Су-34
Спасатели обнаружили на плоту катапультировавшегося летчика Су-34, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
По данным агентства, летчика подняли на борт вертолета Ми-8.
Как отмечается, состояние пилота Су-34 является удовлетворительным.
При этом спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях.
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Ранее сообщалось, что Минобороны России подтвердило информацию об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке.
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