Спасатели обнаружили летчика Су-34

Спасатели обнаружили на плоту катапультировавшегося летчика Су-34, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

По данным агентства, летчика подняли на борт вертолета Ми-8.

Как отмечается, состояние пилота Су-34 является удовлетворительным.

При этом спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях.

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Ранее сообщалось, что Минобороны России подтвердило информацию об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке.

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