Посол отреагировал на сообщения о закупке КНДР российских технологий ПРО

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Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что сообщения Пентагона о закупках КНДР российских технологий ПРО являются надуманными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам посла, подобными беспочвенными заявлениями Штаты пытаются оправдать свою дестабилизирующую политику в области международной безопасности.

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«В Вашингтоне уже не знают в чем нас еще можно обвинить, поэтому и выдумывают очередную дикость. Заодно таким бесчестным способом пытаются оправдать свою дестабилизирующую политику в области международной безопасности», — подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что США увидели в Северной Корее «чрезвычайную угрозу».