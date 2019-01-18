Посол отреагировал на сообщения о закупке КНДР российских технологий ПРО
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что сообщения Пентагона о закупках КНДР российских технологий ПРО являются надуманными. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам посла, подобными беспочвенными заявлениями Штаты пытаются оправдать свою дестабилизирующую политику в области международной безопасности.
Реклама
«В Вашингтоне уже не знают в чем нас еще можно обвинить, поэтому и выдумывают очередную дикость. Заодно таким бесчестным способом пытаются оправдать свою дестабилизирующую политику в области международной безопасности», — подчеркнул посол.
Ранее сообщалось, что США увидели в Северной Корее «чрезвычайную угрозу».