В сирийском Манбидже ликвидировали террориста с взрывчаткой

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В сирийском городе Манбидже военные ликвидировали террориста со взрывным устройством. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу военного совета города.

«Наши военные смогли уничтожить неидентифицированного террориста со взрывным устройством, попытавшегося сбежать при попытке задержания, когда стало известно о (попытке) совершить теракт», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что операция прошла в западной части города.

16 января в центре Манбиджа произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.