США назвали гиперзвуковое оружие России угрозой
В Пентагоне заявили, что гиперзвуковое оружие России и Китая представляет угрозу для США. Об этом говорится в докладе ведомства об американской политике в области ПРО.
По мнению Пентагона, новое оружие России и КНР бросает вызов существующим оборонительным системам.
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Как отмечается, политика США в области ПРО должна ответить на данную угрозу.
Ранее сообщалось, что новый доклад Пентагона о противоракетной обороне (ПРО) будет предусматривать положения о «гиперзвуковой угрозе».