США увидели в Северной Корее «чрезвычайную угрозу»
Соединенные Штаты рассматривают Северную Корею в качестве продолжающейся «чрезвычайной угрозы», согласно обновленной стратегии противоракетной обороны США. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как отмечает агентство, новая характеристика дана спустя семь месяцев после заявления президента США Дональда Трампа о том, что исходящей от Пхеньяна угрозы больше нет. В новом докладе по ПРО представлены усилия для защиты США от ракетной угрозы. В нем также высказывается озабоченность по поводу наращивания потенциала Ираном, Россией и Китаем.
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан признал угрозу со стороны этих стран и отметил, что ракеты Северной Кореи остаются для Вашингтона «серьезной проблемой».
«Несмотря на то что в настоящее время с Северной Кореей у нас существует возможный новый путь к миру, она по-прежнему представляет собой чрезвычайную угрозу, и Соединенные Штаты должны сохранять бдительность», — говорится в резюме доклада.
Опубликование такого доклада происходит в неловкий для Трампа момент, поскольку он пытается заставить КНДР отказаться от ядерного арсенала, отмечает Reuters. Кроме того, в докладе делается акцент на необходимости применения экспериментальных технологий, включая перспективу оружия космического базирования.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию доклада Трампа о ПРО в Пентагоне.
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