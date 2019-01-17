МИД России: США пытаются спрятать «фейковую» позицию по ДРСМД под сладкой глазурью

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил о бессодержательности претензий американской стороны по поводу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

По его мнению, заявления Соединенных Штатов являются «фейком», за которым нет «ни текста, ни субстанции, ни содержания».

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«Все, что мы слышим, это не больше чем пропагандистское обрамление деструктивной линии США, не более чем попытка покрыть сладкой глазурью пустую позицию, которая не содержит предметной работы с нами», — сказал Рябков.

Он добавил, что свою позицию США преподносят странам НАТО в качестве истинной. Рябков подчеркнул, что «иллюзионисты в сфере политики контроля над вооружениями» вводят в заблуждение не только членов альянса, но и международное сообщество.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что судьба ДРСМД «решена».