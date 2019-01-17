Источник: Россия и Сербия заключат контракты на поставку вооружения

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Россия и Сербия заключат новые контракты по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сфере ВТС.

По данным агентства, это произойдет в рамках визита российского президента Владимира Путина в Сербию.

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Мероприятие должно пройти в четверг, 17 января.

«Речь идет о заключении новых контрактов, а не реализации прежних договоренностей между военными ведомствами о поставках российской бронетехники из наличия российской армии», — пояснил источник.

Он подчеркнул, что до этого министерства обороны двух стран договорились о поставках в Сербию 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.

Ранее СМИ сообщили о задержании боевика, готовившего покушение на Путина в Сербии.