СМИ: военным в запасе могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями

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Министерство обороны России планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но также и тем, кто в настоящее время находится в запасе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов пояснил, что ограничение в пользовании соцсетями может коснуться тех, кто был допущен допущен к государственной тайне, либо «эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах».

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о том, что военным хотят запретить рассказывать о своей службе в социальных сетях.