СМИ Германии сравнили самолеты немецких ВВС с музейными экспонатами

Стоящие на вооружении ФРГ истребители-бомбардировщики Tornado уже выставляются в военных музеях, однако министерство обороны Германии не может решить вопрос с их заменой. Об этом пишет газета Die Welt.

В издании отметили, что Tornado, принятые на вооружение в ФРГ в 1980-х, выставляются в музеях в США, Болгарии и в самой Германии. При этом, подчеркивают авторы статьи, минобороны Германии намерено полностью заменить эти самолеты только в 2025 году.

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В газете добавили, что Tornado могут остаться на вооружении и после этого срока, так как немецкое военное ведомство все еще не приняло решение, какими самолетами их следует заменить.

В прошлом году глава штаба ВВС Германии заявлял о плохом состоянии авиапарка.