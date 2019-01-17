В ЛНР заявили о подрыве на мине боевого автомобиля ВСУ

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Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко заявил, что в районе села Троицкое автомобиль украинских силовиков наехал на мину. Об этом сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

По словам Марочко, украинские военнослужащие находились в нетрезвом состоянии и ехали в Троицкое, чтобы приобрести алкоголь. Он утверждает, что силовики подорвались на мине, так как не знали карт минных полей. Источники своей информации он не назвал.

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Украинская сторона утверждает, что автомобиль был обстрелян силами ЛНР.

Отмечается, что в результате инцидента находящиеся в машине люди получили травмы различной степени тяжести.

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