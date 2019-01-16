В Госдуме назвали заявление США по ДРСМД «пиар-ходом»

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал заявления США о приостановке выполнения ДРСМД, передает РИА «Новости».

По словам депутата, этот шаг направлен на то, чтобы «демонизировать» российскую сторону.

«Это голословное заявление, опять из разряда тех, которые позволяют как бы, по их мнению, демонизировать Россию, обвинять ее во всех смертных грехах, чего на самом деле наше государство не делало. То есть это еще раз PR-ход нынешней администрации США», — подчеркнул Красов.

Ранее стало известно, когда США начнут выход из ДРСМД.