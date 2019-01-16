Лавров раскритиковал США за силовые методы в политике

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года заявил, что США продолжают навязывать свою волю международному сообществу силовыми методами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, конфликтный потенциал в мире в 2018 году нарастал по причине стремления западных стран и США навязывать другим свою волю посредством силовых, экономических, пропагандистских рычагов.

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«Не добавляли оптимизма односторонние действия Вашингтона, направленные на слом важнейших международно-правовых инструментов, обеспечения стратегической стабильности, что подтвердилось весьма наглядно вчера в ходе консультаций в Женеве между представителями США и РФ по проблемам, которые возникли в связи с договором о ракетах средней и меньшей дальности», — добавил Лавров.

Министр отметил, что Вашингтон стремится «подмять под себя» международные институты.

Ранее МИД России прокомментировал требования США по ДРСМД после консультации в Женеве.