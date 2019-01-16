В ЛНР заявили о минировании ВСУ водохранилища в Донбассе

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Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военные заминировали шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, диверсия была выявлена представителями мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Марочко уточнил, что ОБСЕ в отчете сообщила об обнаружении двух коробок с проводами на металлических воротах шлюза водохранилища.

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Подчеркивается, что в ВСУ подтвердили факт минирования шлюзов.

Ранее в ЛНР рассказали об отказавшейся воевать в Донбассе роте украинских солдат.