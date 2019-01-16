Вице-адмирал США призвал построить беспилотный корабль для противостояния России

Американский вице-адмирал Рич Браун считает, что для противостоянии России и Китаю на море США следует создавать беспилотные корабли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Браун сделал во время выступления на симпозиуме ассоциации надводных сил США.

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«Нам также нужны средние и большие безэкипажные надводные суда. Нам нужен боеспособный фрегат и нам нужен большой надводный боевой корабль», — заявил Браун.

Адмирал подчеркнул, что усиление флота требуется в связи со вновь наступившей эпохой «соперничества великих держав». При этом он назвал Китай и Россию «ревизионистскими» странами.

Ранее сообщалось, что в США оценили профессионализм российских военных.