Порошенко похвастался «психологическим эффектом» Javelin

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Украинский президент Петр Порошенко рассказал, к чему привела поставка противотанковых комплексов Javelin на территорию страны. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Порошенко, Javelin способны использовать теплонаведение для того, чтобы попадать в цель, поэтому после их поставки обстрелы танков со стороны противников прекратились.

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«Хочу обратить внимание на психологические результаты предоставления нам Javelin», — сказал Порошенко.

Он добавил, что отсутствие танковых обстрелов является эффектом только от одного типа оружия.

Ранее Порошенко заявил, что украинские десантники получат на вооружение комплексы Javelin в 2019 году.