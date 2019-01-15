МИД: США не согласились на новую встречу по ДРСМД

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Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что российская сторона предложила Соединенным Штатам еще одну встречу для того, чтобы обсудить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, договоренности о новой встрече нет.

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«Хотя свою готовность к его проведению и конкретные где и когда мы американской стороне сделали», — сказал Рябков.

Он уточнил, что США не готовы к этому.

Ранее Рябков заявил, что требования Соединенных Штатов по отношению к российской стороне по ДРСМД неконкретны.