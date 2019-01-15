МИД России: требования США по ДРСМД не содержат конкретики

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что требования Соединенных Штатов по отношению к российской стороне по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) неконкретны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рябкова, позиция американской стороны вызывает обеспокоенность, так как Вашингтон стремится довести до конца «линию на слом договора».

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«Позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безапелляционности требований к России, которые не могут быть подкреплены конкретикой, не содержат элементы новизны», — сказал Рябков.

Он добавил, что ответственность за это полностью несут США.

Ранее в США заявили о разочаровании от встречи с Россией по ДРСМД.