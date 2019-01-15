Совбез России предупредил о новых провокациях Киева

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что Москве следует ждать новых провокаций против России со стороны Киева.

По его словам, провокации — это единственный для Украины способ напомнить о себе международному сообществу, в особенности США и Евросоюзу, доверие которых к Киеву стремительно падает.

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Патрушев отметил, что одна из таких провокаций стала поводом для срыва встречи глав России и США в Буэнос-Айресе.

Секретарь Совбеза также предупредил о серьезных последствиях резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе как для Украины, так и для Запада.

Ранее на Украине оценили вероятность войны с Россией.