Совбез России предупредил о новых провокациях Киева
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что Москве следует ждать новых провокаций против России со стороны Киева.
По его словам, провокации — это единственный для Украины способ напомнить о себе международному сообществу, в особенности США и Евросоюзу, доверие которых к Киеву стремительно падает.
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Патрушев отметил, что одна из таких провокаций стала поводом для срыва встречи глав России и США в Буэнос-Айресе.
Секретарь Совбеза также предупредил о серьезных последствиях резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе как для Украины, так и для Запада.
Ранее на Украине оценили вероятность войны с Россией.