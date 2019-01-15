Зимбабве рассчитывает на помощь России в модернизации армии
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что стране в перспективе может понадобиться поддержка России в модернизации армии, передает РИА «Новости».
При этом, по словам Мнангагвы, в настоящее время Зимбабве не нуждается в российских ракетных системах.
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«Зачем они такой маленькой стране, как Зимбабве? Зачем нам их хотеть», — сказал Мнангагва.
Он отметил, что Зимбабве вернется к налаживанию «военного аспекта», когда страна станет достаточно сильной, и тогда понадобится помощь России.
Президент Зимбабве впервые прибыл в Россию с визитом.
Ранее сообщалось, что в день визита президента Зимбабве в Россию в стране начались протесты.