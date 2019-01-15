Зимбабве рассчитывает на помощь России в модернизации армии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/53/12128053/RIAN_5751694.HR-pic905-895x505-51348.jpg">

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что стране в перспективе может понадобиться поддержка России в модернизации армии, передает РИА «Новости».

При этом, по словам Мнангагвы, в настоящее время Зимбабве не нуждается в российских ракетных системах.

Реклама

«Зачем они такой маленькой стране, как Зимбабве? Зачем нам их хотеть», — сказал Мнангагва.

Он отметил, что Зимбабве вернется к налаживанию «военного аспекта», когда страна станет достаточно сильной, и тогда понадобится помощь России.

Президент Зимбабве впервые прибыл в Россию с визитом.

Ранее сообщалось, что в день визита президента Зимбабве в Россию в стране начались протесты.