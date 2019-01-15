Делегация России раскритиковала решение ОЗХО по «Новичку»

Делегация России в ОЗХО подвергла критике предложение США, Канады и Нидерландов о дополнении списков химикатов Конвенции по запрещению химического оружия, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал постпред России в организации Александр Шульгин.

Он пояснил, что под контроль было предложено поставить не весь спектр токсичных химикатов, в том числе называемых на Западе «новичками», а лишь представителей двух «семейств» веществ.

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Российская сторона указала «на политическую подоплеку проекта решения с учетом ссылки в нем на инциденты в Солсбери и Эймсбери».

Ранее исполнительный совет ОЗХО рекомендовал включить использованное в британском Солсбери вещество — «Новичок» — в списки Конвенции о запрещении химического оружия.