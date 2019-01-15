В США оценили профессионализм российских военных

Вице-адмирал Лиза Франкетти рассказала о профессиональном поведении российских военных при встрече с американскими военнослужащими в международных водах и в воздушном пространстве Европы, передает Defense News.

Она отметила, что за 10 месяцев все контакты, которые происходили между военными двух стран в Балтийском, Средиземном, Черном морях проходили на должном уровне.

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«Мы работаем в международных водах. Россияне работают в международных водах. Я надеюсь, что работа будет продолжаться в позитивном и безопасном ключе», — добавила она.

Ранее сообщалось, что ВМС США планируют ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в Арктике.