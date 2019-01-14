На Украине оценили вероятность войны с Россией

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Ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан оценил вероятность начала войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время вероятность конфликта минимальна.

Он также добавил, что подобное якобы возможно лишь в случае наступления российских войск.

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Богдан подчеркнул, что Украина ведет подготовку для отражение этого «наступления».

Ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук оценил возможность «захвата» страны Россией.