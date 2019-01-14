На Украине оценили вероятность войны с Россией
Ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан оценил вероятность начала войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время вероятность конфликта минимальна.
Он также добавил, что подобное якобы возможно лишь в случае наступления российских войск.
Реклама
Богдан подчеркнул, что Украина ведет подготовку для отражение этого «наступления».
Ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук оценил возможность «захвата» страны Россией.