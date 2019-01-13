Среди задержанных в Сирии боевиков ИГ оказались россияне

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Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) проинформировали о задержании на востоке Сирии четырех членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщается на их официальном сайте.

Как отмечается, двое из задержанных являются гражданами России. Два других боевика имеют турецкое и афганское гражданство соответственно.

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Согласно информации отрядов, задержанные организовали террористические ячейки для проведения терактов в Ракке.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали двух россиян по подозрению в участии в ИГ.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.